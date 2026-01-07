Uma frente regional de vereadores do Vale do Paraíba vai se reunir em Pindamonhangaba, nesta quarta-feira (7), para cobrar a Sabesp por falta de água recorrente, reclamações sobre qualidade do serviço e impacto no preço da conta na região.

A articulação é liderada pelo vereador Norberto Moraes (PP), ex-presidente da Câmara de Pindamonhangaba, que afirma ter ampliado as conversas com parlamentares de municípios vizinhos após identificar que o problema é “igual ou semelhante” em várias cidades.