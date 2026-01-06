O encosto do deck em frente ao Aquário de Ubatuba cedeu na noite desta terça-feira (6), por volta das 21h30, enquanto uma família de turistas tentava tirar fotos no local. Adair Ferreira, 50 anos, ficou ferido após o incidente e foi levado para a Santa Casa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp'

Segundo relatos de testemunhas, o senhor atingido chegou a se machucar com a queda, o que mobilizou rapidamente equipes de resgate. O atendimento foi feito em poucos minutos, ainda no local.