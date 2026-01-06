O encosto do deck em frente ao Aquário de Ubatuba cedeu na noite desta terça-feira (6), por volta das 21h30, enquanto uma família de turistas tentava tirar fotos no local. Adair Ferreira, 50 anos, ficou ferido após o incidente e foi levado para a Santa Casa.
Segundo relatos de testemunhas, o senhor atingido chegou a se machucar com a queda, o que mobilizou rapidamente equipes de resgate. O atendimento foi feito em poucos minutos, ainda no local.
A família envolvida é de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e visitava o local no momento em que a estrutura cedeu. "Ele foi socorrido pelo corpo se bombeiros, e está na Santa Casa de Ubatuba, nesse momento estou indo para o hospital para saber como está lá", disse a filha Évani Oliveira, a OVALE nesta noite.
Embora o acidente não tenha sido grave, Adair tem problemas de saúde e isso aumenta a preocupação da família. "Ele bateu o pé, que é amputado, e o braço que tem uma bombinha para começar tratamento de hemodiálise", disse a filha de Adair.
Depois, Évani ainda contou que a filha dela também caiu em pé e, por isso, não se machucou. "Ele foi um pouco pior por causa da perna e braço com os pontos ainda. Eu cai rolando machuquei a perna, mas coisa leve", afirmou Évani, que não precisou de atendimento médico.
A reportagem de OVALE entrou em contato com a prefeitura de Ubatuba, através da assessoria de imprensa, para comentar o assunto. Assim que houver um retorno, a matéria será atualizada.