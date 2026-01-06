Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta terça-feira (6) no Anel Viário de São José dos Campos. O caso ocorreu no sentido Centro–Zona Sul, nas proximidades do viaduto da Avenida Nélson Dávila.

De acordo com as primeiras informações, o motorista de um veículo perdeu o controle da direção e acabou capotando o carro. Testemunhas relataram que, apesar do impacto, não houve registro de feridos graves.

Equipes da Mobilidade Urbana foram acionadas para atender a ocorrência, orientar os motoristas e garantir a segurança no trecho, que apresentou lentidão temporária durante o atendimento.