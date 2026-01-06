06 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

URGENTE: Carro capota no Anel Viário de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente no Anel Viário
Acidente no Anel Viário

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta terça-feira (6) no Anel Viário de São José dos Campos. O caso ocorreu no sentido Centro–Zona Sul, nas proximidades do viaduto da Avenida Nélson Dávila.

De acordo com as primeiras informações, o motorista de um veículo perdeu o controle da direção e acabou capotando o carro. Testemunhas relataram que, apesar do impacto, não houve registro de feridos graves.

Equipes da Mobilidade Urbana foram acionadas para atender a ocorrência, orientar os motoristas e garantir a segurança no trecho, que apresentou lentidão temporária durante o atendimento.

As causas do acidente ainda serão apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários