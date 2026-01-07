Uma mulher morreu horas depois de ser violentamente agredida em via pública. A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu após apresentar piora no estado de saúde durante a madrugada.

O caso foi registrado em Palmital, na região central do Paraná, na segunda-feira (5). A agressão foi cometida por outra mulher e chegou a ser filmada pela filha da vítima, uma criança de 10 anos. As imagens não foram divulgadas por conterem cenas fortes.