Uma mulher morreu horas depois de ser violentamente agredida em via pública. A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu após apresentar piora no estado de saúde durante a madrugada.
O caso foi registrado em Palmital, na região central do Paraná, na segunda-feira (5). A agressão foi cometida por outra mulher e chegou a ser filmada pela filha da vítima, uma criança de 10 anos. As imagens não foram divulgadas por conterem cenas fortes.
Segundo a Polícia Civil, o ataque teria sido motivado por ciúmes. A suspeita, de 33 anos, teria se envolvido em um flerte com um vizinho da vítima e, a partir de boatos, passou a fazer ameaças e provocar discussões, que culminaram nas agressões.
A autora foi localizada e presa em flagrante. Até a publicação desta matéria, a defesa dela não havia se manifestado.
De acordo com o delegado Márcio Cristiano da Silva da Rocha, a vítima relatou à polícia que sofreu socos, chutes e puxões de cabelo, apresentando lesões na cabeça e em outras partes do corpo. Ela também possuía problemas cardiorrespiratórios e utilizava oxigênio suplementar.
Após o primeiro atendimento, a mulher foi liberada. No entanto, horas depois, voltou a passar mal, retornou à unidade de saúde do município e morreu no local.
A Polícia Civil segue com a investigação e deve ouvir novas testemunhas. A suspeita pode ser indiciada por homicídio qualificado com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar a morte.
O nome da vítima não foi divulgado para preservar a identidade da filha, que registrou o crime.