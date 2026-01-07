07 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Allany, 13 anos, mentiu para a mãe e foi encontrada morta

Por Da Redação | Sol Nascente (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Allany Fernanda
Allany Fernanda

Uma adolescente de 13 anos, identificada como Allany Fernanda, morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. A vítima chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu na região do Sol Nascente, no Distrito Federal. Allany foi levada inicialmente ao Hospital Regional de Ceilândia e, devido à gravidade do quadro, transferida para o Hospital de Base.

Apesar dos esforços da equipe médica, a jovem não sobreviveu. As circunstâncias do disparo ainda não foram detalhadas.

O caso deve ser investigado pelas autoridades para esclarecer como o crime aconteceu e identificar os responsáveis.

