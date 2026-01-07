Uma adolescente de 13 anos, identificada como Allany Fernanda, morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. A vítima chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu na região do Sol Nascente, no Distrito Federal. Allany foi levada inicialmente ao Hospital Regional de Ceilândia e, devido à gravidade do quadro, transferida para o Hospital de Base.