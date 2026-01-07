As avenidas Deputado Benedito Matarazzo, Linneu de Moura e George Eastman lideraram o ranking de multas de trânsito em 2025 e se tornaram as principais “campeãs” de autuações em São José dos Campos. Juntas, concentraram quase metade de todas as infrações registradas no município ao longo do ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp'

Na Avenida Deputado Benedito Matarazzo foram contabilizadas 66.168 multas. Em seguida aparecem a Avenida Linneu de Moura, com 50.911 autuações, e a Avenida George Eastman, que somou 46.011 registros. Somadas, as três vias ultrapassaram 163 mil multas, o equivalente a 49,68% do total.