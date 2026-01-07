As avenidas Deputado Benedito Matarazzo, Linneu de Moura e George Eastman lideraram o ranking de multas de trânsito em 2025 e se tornaram as principais “campeãs” de autuações em São José dos Campos. Juntas, concentraram quase metade de todas as infrações registradas no município ao longo do ano.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp'
Na Avenida Deputado Benedito Matarazzo foram contabilizadas 66.168 multas. Em seguida aparecem a Avenida Linneu de Moura, com 50.911 autuações, e a Avenida George Eastman, que somou 46.011 registros. Somadas, as três vias ultrapassaram 163 mil multas, o equivalente a 49,68% do total.
Ao longo de 2025, São José dos Campos registrou 328.057 autuações de trânsito. O excesso de velocidade foi, de forma isolada, a principal causa das penalidades aplicadas.
Segundo a Prefeitura, as irregularidades mais frequentes envolvem veículos trafegando até 20% acima do limite permitido e também entre 20% e 50% acima da velocidade máxima estabelecida.
A administração municipal destaca que o monitoramento nessas avenidas é estratégico por se tratar de corredores com grande fluxo diário. A fiscalização eletrônica tem como objetivo reduzir comportamentos de risco, melhorar a fluidez e contribuir para a diminuição de acidentes.
Além do volume intenso de tráfego, as três vias funcionam como importantes ligações entre bairros e diferentes regiões da cidade, o que aumenta a exposição à fiscalização e, consequentemente, o número de autuações.
Motoristas notificados em 2025 podem consultar multas, débitos, apresentar defesa ou recorrer das penalidades por meio do portal da Prefeitura. A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta que os condutores fiquem atentos aos prazos e à documentação exigida para cada procedimento.