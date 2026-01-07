A polícia apura a morte de três integrantes de uma mesma família após um mal-estar ocorrido durante um almoço. O caso é tratado como suspeito, e as circunstâncias que levaram aos óbitos ainda estão sendo investigadas. Uma criança que também participou da refeição segue internada.

O episódio aconteceu na zona rural de Canarana, no centro-norte da Bahia, no povoado de Salobro, na quinta-feira (1º). Após o encontro familiar, os participantes passaram mal.