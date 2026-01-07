A polícia apura a morte de três integrantes de uma mesma família após um mal-estar ocorrido durante um almoço. O caso é tratado como suspeito, e as circunstâncias que levaram aos óbitos ainda estão sendo investigadas. Uma criança que também participou da refeição segue internada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp'
O episódio aconteceu na zona rural de Canarana, no centro-norte da Bahia, no povoado de Salobro, na quinta-feira (1º). Após o encontro familiar, os participantes passaram mal.
As vítimas foram identificadas como Adelaide Maria de Souza, de 74 anos, Leonardo Sousa dos Anjos, de 31, e Margarete Souza, de 42. Adelaide e Margarete eram irmãs, e Leonardo era filho de uma delas.
Além dos três mortos, uma criança de 7 anos também apresentou sintomas e precisou ser hospitalizada. Ela está internada em uma unidade de saúde de Irecê, município a cerca de 45 quilômetros de Canarana.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Territorial de Canarana, que busca esclarecer as causas das mortes e o que teria provocado o mal-estar durante a refeição.