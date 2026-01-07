O homem morto a facadas após ser atacado em uma academia foi identificado como David Schmidt Prado, de 37 anos. Ele deixou um filho de seis anos. O suspeito do crime foi preso em flagrante e responderá por homicídio qualificado. A Polícia Civil aponta que o assassinato foi resultado de uma emboscada motivada por ciúmes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp'

O crime ocorreu em uma academia de Londrina, no norte do Paraná, na noite de segunda-feira (5). Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação e fazem parte da investigação.