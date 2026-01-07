O homem morto a facadas após ser atacado em uma academia foi identificado como David Schmidt Prado, de 37 anos. Ele deixou um filho de seis anos. O suspeito do crime foi preso em flagrante e responderá por homicídio qualificado. A Polícia Civil aponta que o assassinato foi resultado de uma emboscada motivada por ciúmes.
O crime ocorreu em uma academia de Londrina, no norte do Paraná, na noite de segunda-feira (5). Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação e fazem parte da investigação.
De acordo com a polícia, Lucas Wancler Ferreira dos Santos aguardou a vítima no estacionamento. As gravações mostram o suspeito sentado, mexendo no celular, até a saída de David do treino. Em seguida, ele se aproximou com uma faca escondida nas costas.
Após uma breve conversa, David foi golpeado pela primeira vez. Mesmo ferido, tentou fugir, mas acabou atingido outras quatro vezes, sendo uma já dentro da academia, após pular a catraca e pedir ajuda.
O relatório policial aponta que, enquanto a vítima clamava por socorro e atendimento médico, o agressor permaneceu observando por alguns segundos, sem prestar auxílio.
Um policial militar que estava de folga e treinava no local interveio, rendeu o suspeito e impediu novas agressões. Equipes do Siate foram acionadas, mas David não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na academia.
A faca utilizada no crime foi apreendida, e o suspeito encaminhado à delegacia. Durante o depoimento, ele optou por permanecer em silêncio.
David trabalhava no setor administrativo de uma rede de postos de combustíveis e tinha familiares em Cornélio Procópio, onde será velado. O sepultamento está previsto para a manhã desta quarta-feira (7), no cemitério municipal.
O corpo foi encaminhado à Polícia Científica, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. A defesa do suspeito informou que a apuração está em fase inicial e afirmou que irá se manifestar nos autos do processo.