A Polícia Civil apura o desaparecimento de Cristimara dos Santos, de 41 anos, moradora de Santa Branca, no Vale do Paraíba. A mulher não faz contato com familiares desde o dia 22 de dezembro.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o companheiro de Cristimara informou às autoridades que, na data do desaparecimento, levou a esposa até a rodoviária da cidade, onde ela seguiria de ônibus para Jacareí. O objetivo da viagem seria sacar dinheiro.