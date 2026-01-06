Uma proprietária de São Paulo vive um impasse judicial após descobrir que seu imóvel em Caraguatatuba, no Litoral Norte, estaria sendo utilizado como pousada, mesmo com mais de seis meses de aluguel em atraso. Segundo a dona do imóvel, a dívida acumulada já ultrapassa R$ 40 mil.

O imóvel, uma casa ampla, com piscina, quintal e localizada a cerca de 100 metros da praia, foi alugado há aproximadamente dois anos com finalidade residencial. No entanto, a proprietária afirma que só recentemente tomou conhecimento de que o local estava sendo anunciado em plataformas de hospedagem na internet, com fotos da área externa e dos ambientes internos.