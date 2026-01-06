Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (6), na rua Tulipa, no bairro Chácara Flórida, em Taubaté.

O crime foi registrado como homicídio e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo.