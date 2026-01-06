06 de janeiro de 2026
CRIME

Adeus, Lucas: menor morto em Taubaté é identificado pela polícia

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Marcelo Caltabiano
Lucas foi morto a tiros
Lucas foi morto a tiros

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (6), na rua Tulipa, no bairro Chácara Flórida, em Taubaté.

O crime foi registrado como homicídio e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o jovem Lucas Daniel Felipe dos Santos, de 16 anos, caído na via pública.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e tentou reanimar a vítima, mas o óbito foi constatado ainda no local.

Os policiais verificaram que o adolescente apresentava perfuração provocada por projétil de arma de fogo. Nenhum estojo ou projétil deflagrado foi localizado na cena do crime.

Celular.

Durante o atendimento da ocorrência, o avô do adolescente entregou à polícia um telefone celular pertencente à vítima, que foi apreendido para auxiliar nas investigações.

A equipe de Homicídios da Deic foi acionada e esteve no local para dar início aos trabalhos investigativos. A área foi preservada para a atuação da Polícia Científica, responsável pela perícia.

Investigação.

Até o momento, a autoria do crime é desconhecida e ninguém foi preso. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar a motivação e identificar os responsáveis pelo homicídio.

O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté e será encaminhado para a unidade responsável pela investigação.

