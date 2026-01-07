07 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Clevison, 48 anos, morre esmagado por caçamba do próprio caminhão

Por Da Redação | Tenente Portela (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Clevison, 48 anos, morre esmagado por caçamba do próprio caminhão
Clevison, 48 anos, morre esmagado por caçamba do próprio caminhão

Um homem de 48 anos morreu após ser esmagado pela caçamba do próprio caminhão enquanto realizava manutenção no veículo. A vítima foi identificada como Clevison Gabriel. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (5).

A ocorrência foi registrada em Tenente Portela, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Os Bombeiros Voluntários do município foram acionados por volta das 15h58 para atender a uma denúncia de pessoa presa em um caminhão, na localidade conhecida como ABC.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram Clevison já sem vida. Segundo informações dos bombeiros, o caminhão basculante estava com a caçamba erguida quando a estrutura cedeu e caiu sobre a vítima.

Testemunhas relataram que Clevison iniciou o serviço de manutenção ainda pela manhã, por volta das 10h. Enquanto isso, outros trabalhadores da equipe se deslocaram para uma propriedade próxima, onde realizariam atividades de silagem.

Com o passar das horas, colegas tentaram contato com a vítima, mas não obtiveram resposta. No período da tarde, ao retornarem à lavoura, encontraram o caminhão no mesmo local e, ao se aproximarem, perceberam o acidente, acionando imediatamente o socorro.