Um homem de 48 anos morreu após ser esmagado pela caçamba do próprio caminhão enquanto realizava manutenção no veículo. A vítima foi identificada como Clevison Gabriel. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (5).

A ocorrência foi registrada em Tenente Portela, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Os Bombeiros Voluntários do município foram acionados por volta das 15h58 para atender a uma denúncia de pessoa presa em um caminhão, na localidade conhecida como ABC.