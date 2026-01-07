Um homem de 48 anos morreu após ser esmagado pela caçamba do próprio caminhão enquanto realizava manutenção no veículo. A vítima foi identificada como Clevison Gabriel. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (5).
A ocorrência foi registrada em Tenente Portela, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Os Bombeiros Voluntários do município foram acionados por volta das 15h58 para atender a uma denúncia de pessoa presa em um caminhão, na localidade conhecida como ABC.
Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram Clevison já sem vida. Segundo informações dos bombeiros, o caminhão basculante estava com a caçamba erguida quando a estrutura cedeu e caiu sobre a vítima.
Testemunhas relataram que Clevison iniciou o serviço de manutenção ainda pela manhã, por volta das 10h. Enquanto isso, outros trabalhadores da equipe se deslocaram para uma propriedade próxima, onde realizariam atividades de silagem.
Com o passar das horas, colegas tentaram contato com a vítima, mas não obtiveram resposta. No período da tarde, ao retornarem à lavoura, encontraram o caminhão no mesmo local e, ao se aproximarem, perceberam o acidente, acionando imediatamente o socorro.