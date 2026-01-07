Um jovem de 21 anos é suspeito de matar a própria mãe, de 45 anos, e o irmão, de 10, em um crime que teria sido motivado por ciúmes da relação entre os dois. Segundo a Polícia Civil, ele confessou os assassinatos e permanece preso.

O caso ocorreu no domingo (4), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a investigação, as vítimas foram mortas a facadas no porão da casa onde a família morava.