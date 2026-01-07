07 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Tinha ciúmes da mãe com o irmão e matou os dois

Por Da Redação | Campo Largo (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Tinha ciúmes da mãe com o irmão e matou os dois
Tinha ciúmes da mãe com o irmão e matou os dois

Um jovem de 21 anos é suspeito de matar a própria mãe, de 45 anos, e o irmão, de 10, em um crime que teria sido motivado por ciúmes da relação entre os dois. Segundo a Polícia Civil, ele confessou os assassinatos e permanece preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no domingo (4), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a investigação, as vítimas foram mortas a facadas no porão da casa onde a família morava.

Durante o interrogatório, o suspeito afirmou fazer uso de medicamentos psiquiátricos, disse que já planejava o crime e relatou sentir alívio após os homicídios.

A mãe e o filho foram identificados como Juliana Galardinovic Ribeiro e Levi Galardinovic Hooper. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (6), às 17h, em Arapongas, no Norte do Paraná.

Conforme informações apuradas pela polícia, o jovem usou uma faca nos ataques e contou que lavou o objeto após cometer os crimes.

Testemunhas relataram que, pouco antes das mortes, o suspeito teria gritado “morra” para a mãe. O inquérito foi concluído, e o jovem foi formalmente indiciado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários