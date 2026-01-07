Um jovem de 21 anos é suspeito de matar a própria mãe, de 45 anos, e o irmão, de 10, em um crime que teria sido motivado por ciúmes da relação entre os dois. Segundo a Polícia Civil, ele confessou os assassinatos e permanece preso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu no domingo (4), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a investigação, as vítimas foram mortas a facadas no porão da casa onde a família morava.
Durante o interrogatório, o suspeito afirmou fazer uso de medicamentos psiquiátricos, disse que já planejava o crime e relatou sentir alívio após os homicídios.
A mãe e o filho foram identificados como Juliana Galardinovic Ribeiro e Levi Galardinovic Hooper. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (6), às 17h, em Arapongas, no Norte do Paraná.
Conforme informações apuradas pela polícia, o jovem usou uma faca nos ataques e contou que lavou o objeto após cometer os crimes.
Testemunhas relataram que, pouco antes das mortes, o suspeito teria gritado “morra” para a mãe. O inquérito foi concluído, e o jovem foi formalmente indiciado.