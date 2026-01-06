06 de janeiro de 2026
LUTO

Adeus, seu Michitaka, 90 anos; ele deixará saudades no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Michitaka Horiuchi, 90 anos
Michitaka Horiuchi, 90 anos

Michitaka Horiuchi, 90 anos, morreu neste último domingo (4), em Jacareí, aos 90 anos. E a cerimônia de despedida aconteceu nesta segunda à tarde, no Crematório Campo das Oliveiras.

Muito conhecido na comunidade, seu Michitaka aproveitou muito a vida e deixou lições de honestidade e serenidade. Nas redes sociais, as pessoas lamentaram bastante.

Eleni De Almeida Almeida desejou forças aos familiares. "Meus sentimentos à Mye nossa vizinha que Deus lhe dê o consolo a vc e família...que o Senhor o receba seu papai na glória!", escreveu.

Cidinha Soares também lamentou esse momento difícil. "Meus Sentimentos a todos familiares e amigos", disse.

