Michitaka Horiuchi, 90 anos, morreu neste último domingo (4), em Jacareí, aos 90 anos. E a cerimônia de despedida aconteceu nesta segunda à tarde, no Crematório Campo das Oliveiras.
Muito conhecido na comunidade, seu Michitaka aproveitou muito a vida e deixou lições de honestidade e serenidade. Nas redes sociais, as pessoas lamentaram bastante.
Eleni De Almeida Almeida desejou forças aos familiares. "Meus sentimentos à Mye nossa vizinha que Deus lhe dê o consolo a vc e família...que o Senhor o receba seu papai na glória!", escreveu.
Cidinha Soares também lamentou esse momento difícil. "Meus Sentimentos a todos familiares e amigos", disse.