Michitaka Horiuchi, 90 anos, morreu neste último domingo (4), em Jacareí, aos 90 anos. E a cerimônia de despedida aconteceu nesta segunda à tarde, no Crematório Campo das Oliveiras.

Muito conhecido na comunidade, seu Michitaka aproveitou muito a vida e deixou lições de honestidade e serenidade. Nas redes sociais, as pessoas lamentaram bastante.