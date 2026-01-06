Uma jovem de 20 anos ficou ferida após um acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta terça-feira (6), em Caraguatatuba. A colisão ocorreu por volta das 17h30, na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Sumaré.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um automóvel e um ciclomotor — uma bicicleta motorizada — conduzido pela vítima, moradora do município. Com o impacto, a jovem sofreu escoriações pelo corpo e um corte na região do rosto.

A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos ainda no local, com a estabilização da vítima, que em seguida foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa para avaliação médica.