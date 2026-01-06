06 de janeiro de 2026
FEMINICÍDIO

Naysa Kayllany, 23 anos, filha de PM, morre após ser espancada

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Naysa Kayllany, 23 anos, ao lado do pai
Naysa Kayllany, 23 anos, ao lado do pai

Uma jovem de 23 anos morreu após dar entrada sem vida em uma unidade de saúde, com sinais de agressões físicas. A vítima foi identificada como Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira, filha de um major da Polícia Militar. O caso é tratado como morte violenta, e as circunstâncias ainda são apuradas.

O atendimento ocorreu em uma Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Novo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, a jovem apresentava múltiplas lesões compatíveis com espancamento.

Militares foram acionados para a unidade de saúde após a chegada da vítima. No local, constataram que Naysa já estava sem vida.

Nas redes sociais, o pai da jovem, o major Neyfson Borges, lamentou a perda e publicou mensagens de despedida. Em uma delas, pediu forças para enfrentar o luto e descreveu a morte da filha como a maior dor que já sentiu.

Em outra publicação, o policial afirmou que a filha “era boa demais para este mundo” e expressou a dor causada pela perda repentina.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

