Uma jovem de 23 anos morreu após dar entrada sem vida em uma unidade de saúde, com sinais de agressões físicas. A vítima foi identificada como Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira, filha de um major da Polícia Militar. O caso é tratado como morte violenta, e as circunstâncias ainda são apuradas.
O atendimento ocorreu em uma Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Novo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, a jovem apresentava múltiplas lesões compatíveis com espancamento.
Militares foram acionados para a unidade de saúde após a chegada da vítima. No local, constataram que Naysa já estava sem vida.
Nas redes sociais, o pai da jovem, o major Neyfson Borges, lamentou a perda e publicou mensagens de despedida. Em uma delas, pediu forças para enfrentar o luto e descreveu a morte da filha como a maior dor que já sentiu.
Em outra publicação, o policial afirmou que a filha “era boa demais para este mundo” e expressou a dor causada pela perda repentina.
Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.