Uma jovem de 23 anos morreu após dar entrada sem vida em uma unidade de saúde, com sinais de agressões físicas. A vítima foi identificada como Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira, filha de um major da Polícia Militar. O caso é tratado como morte violenta, e as circunstâncias ainda são apuradas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O atendimento ocorreu em uma Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Novo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, a jovem apresentava múltiplas lesões compatíveis com espancamento.