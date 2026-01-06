Mãe e filho, ambos naturais de São Paulo, morreram após sofrerem descarga elétrica, segundo laudo divulgado nesta terça-feira (6). A conclusão afasta a suspeita inicial de afogamento e muda o rumo da investigação sobre o caso.
A confirmação foi feita pelo IML (Instituto de Medicina Legal) Estácio de Lima, em Maceió, após exames realizados nos corpos de Luciana Klein Helfstein, de 39 anos, e do filho Arthur Klein Helfstein Alves, de 11. As mortes ocorreram em uma pousada localizada na orla de Maragogi, no litoral norte de Alagoas.
De acordo com o laudo cadavérico, foram identificados sinais claros da passagem de corrente elétrica pelos corpos das vítimas, caracterizando eletroplessão, que é a exposição acidental à eletricidade.
Com a conclusão dos exames, os corpos foram liberados para sepultamento. A Polícia Científica de Alagoas também deve analisar imagens do sistema de videomonitoramento da área da piscina da pousada.
Todo o material pericial, incluindo os laudos do IML e do Instituto de Criminalística, será reunido e encaminhado à Polícia Civil de Alagoas, responsável pelo inquérito que apura eventuais responsabilidades pelo ocorrido.