Mãe e filho, ambos naturais de São Paulo, morreram após sofrerem descarga elétrica, segundo laudo divulgado nesta terça-feira (6). A conclusão afasta a suspeita inicial de afogamento e muda o rumo da investigação sobre o caso.

A confirmação foi feita pelo IML (Instituto de Medicina Legal) Estácio de Lima, em Maceió, após exames realizados nos corpos de Luciana Klein Helfstein, de 39 anos, e do filho Arthur Klein Helfstein Alves, de 11. As mortes ocorreram em uma pousada localizada na orla de Maragogi, no litoral norte de Alagoas.