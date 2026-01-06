06 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Mãe e filho morrem eletrocutados em piscina, diz laudo

Por Da Redação | Maragogi (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mãe e filho morrem eletrocutados em piscina, diz laudo
Mãe e filho morrem eletrocutados em piscina, diz laudo

Mãe e filho, ambos naturais de São Paulo, morreram após sofrerem descarga elétrica, segundo laudo divulgado nesta terça-feira (6). A conclusão afasta a suspeita inicial de afogamento e muda o rumo da investigação sobre o caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A confirmação foi feita pelo IML (Instituto de Medicina Legal) Estácio de Lima, em Maceió, após exames realizados nos corpos de Luciana Klein Helfstein, de 39 anos, e do filho Arthur Klein Helfstein Alves, de 11. As mortes ocorreram em uma pousada localizada na orla de Maragogi, no litoral norte de Alagoas.

De acordo com o laudo cadavérico, foram identificados sinais claros da passagem de corrente elétrica pelos corpos das vítimas, caracterizando eletroplessão, que é a exposição acidental à eletricidade.

Com a conclusão dos exames, os corpos foram liberados para sepultamento. A Polícia Científica de Alagoas também deve analisar imagens do sistema de videomonitoramento da área da piscina da pousada.

Todo o material pericial, incluindo os laudos do IML e do Instituto de Criminalística, será reunido e encaminhado à Polícia Civil de Alagoas, responsável pelo inquérito que apura eventuais responsabilidades pelo ocorrido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários