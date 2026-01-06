06 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

Por ciúme da ex, Lucas matou David na academia

Por Da Redação | Londrina (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Lucas Wancler Ferreira dos Santos, de 30 anos, foi preso após esfaquear, perseguir e matar David Schmidt Prado, de 37, dentro de uma academia. Em depoimento, o agressor confessou o crime e afirmou que agiu por ciúmes, ao acreditar que a vítima mantinha um relacionamento com sua ex-companheira. Ele foi detido por um policial militar que treinava no local no momento do ataque.

O crime ocorreu em uma academia de Londrina, no norte do Paraná, na segunda-feira (5). Segundo a polícia, Lucas aguardou a chegada de David e iniciou o ataque ainda no estacionamento, surpreendendo a vítima com golpes de faca.

Mesmo ferido, David conseguiu correr para dentro da academia em busca de ajuda. Ele caminhou até a área central do salão e pediu que chamassem uma ambulância, mas foi perseguido pelo agressor, que continuou o ataque.

Alunos que treinavam no local entraram em pânico ao perceberem a situação. Alguns se afastaram, enquanto outros assistiram à cena em choque.

Um policial militar que se exercitava na academia correu até o vestiário, pegou a arma que estava guardada e deu voz de prisão ao agressor, que não resistiu.

Equipes de socorro foram acionadas, mas David não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser levado ao hospital.

A Polícia Militar foi chamada e isolou a área. Testemunhas relataram que a discussão teve início no estacionamento do estabelecimento, localizado na Rua Prefeito Faria Lima.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná, que apura todos os detalhes do homicídio.