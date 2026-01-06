Lucas Wancler Ferreira dos Santos, de 30 anos, foi preso após esfaquear, perseguir e matar David Schmidt Prado, de 37, dentro de uma academia. Em depoimento, o agressor confessou o crime e afirmou que agiu por ciúmes, ao acreditar que a vítima mantinha um relacionamento com sua ex-companheira. Ele foi detido por um policial militar que treinava no local no momento do ataque.

O crime ocorreu em uma academia de Londrina, no norte do Paraná, na segunda-feira (5). Segundo a polícia, Lucas aguardou a chegada de David e iniciou o ataque ainda no estacionamento, surpreendendo a vítima com golpes de faca.