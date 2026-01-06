David Schmidt Prado, de 37 anos, foi morto a facadas após ser atacado no estacionamento de uma academia. Ferido, ele ainda conseguiu correr para dentro do estabelecimento e pediu socorro, mas não resistiu aos golpes. O suspeito, Lucas Wancler Ferreira dos Santos, de 30 anos, foi preso em flagrante. A Polícia Civil trata o caso, inicialmente, como crime passional.
O ataque ocorreu em Londrina, no Norte do Paraná, na segunda-feira (5). Segundo as investigações, a vítima foi surpreendida ao deixar a academia, por volta das 18h40, e atingida com pelo menos cinco facadas no abdômen e nas costas.
Mesmo gravemente ferido, David tentou escapar do agressor e entrou na academia em busca de ajuda. Uma equipe do Siate foi acionada e chegou rapidamente, mas a vítima morreu ainda no local.
O autor do crime foi contido por um policial militar que estava de folga e treinava na academia no momento do ataque. Ao perceber a situação, o PM sacou a arma, ordenou que o suspeito largasse a faca e efetuou a prisão.
Em depoimento, o policial relatou que questionou o agressor sobre a motivação do crime e ouviu como resposta que a vítima teria se envolvido com a esposa dele. Inicialmente, o militar acreditou se tratar de um assalto.
De acordo com o delegado Vítor Dutra, da Central de Flagrantes da 10ª Subdivisão Policial, o suspeito foi autuado por homicídio qualificado. A investigação aponta agravantes como a emboscada e a crueldade, já que o autor teria esperado a vítima sair da academia para atacá-la.
Imagens de câmeras de segurança confirmam que David foi abordado ao deixar o local e, em seguida, perseguido após tentar fugir para o interior do prédio.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal para exames. O velório e o sepultamento devem ocorrer em Cornélio Procópio, onde a vítima tinha familiares.