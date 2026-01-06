David Schmidt Prado, de 37 anos, foi morto a facadas após ser atacado no estacionamento de uma academia. Ferido, ele ainda conseguiu correr para dentro do estabelecimento e pediu socorro, mas não resistiu aos golpes. O suspeito, Lucas Wancler Ferreira dos Santos, de 30 anos, foi preso em flagrante. A Polícia Civil trata o caso, inicialmente, como crime passional.

O ataque ocorreu em Londrina, no Norte do Paraná, na segunda-feira (5). Segundo as investigações, a vítima foi surpreendida ao deixar a academia, por volta das 18h40, e atingida com pelo menos cinco facadas no abdômen e nas costas.