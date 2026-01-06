A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) visitou, nesta terça-feira (6), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e levou um livro de conteúdo religioso. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses após condenação por liderar uma trama golpista.
A visita ocorreu na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Michelle chegou ao local por volta das 8h58, carregando a obra A Jornada de Meninos a Homens, do bispo JB Carvalho.
Publicado em janeiro de 2019, o livro trata da transição da infância para a vida adulta sob uma perspectiva cristã. A obra discute a formação da masculinidade e propõe a ressignificação do papel do homem com base em valores religiosos e exemplos considerados inspiradores.
Esta não foi a primeira vez que Michelle levou livros do mesmo autor ao marido. Em dezembro do ano passado, ela entregou a Bolsonaro o título A Batalha de Todas as Gerações – Um Chamado à Reconciliação, também de JB Carvalho.
O autor é fundador da Comunidade das Nações, com atuação no Brasil e nos Estados Unidos. Natural de Teresina, no Piauí, ele soma 16 livros publicados, voltados principalmente à formação de líderes e ao desenvolvimento pessoal.