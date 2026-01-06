A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) visitou, nesta terça-feira (6), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e levou um livro de conteúdo religioso. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses após condenação por liderar uma trama golpista.

A visita ocorreu na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Michelle chegou ao local por volta das 8h58, carregando a obra A Jornada de Meninos a Homens, do bispo JB Carvalho.