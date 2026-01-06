O corpo de uma mulher de 50 anos foi localizado dentro do banheiro de uma residência, após a polícia receber a informação de que o autor do crime havia confessado o homicídio em um bar. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante e deve responder por feminicídio e ocultação de cadáver. As penas somadas podem chegar a 43 anos de prisão.

A ocorrência foi registrada em Umuarama, no noroeste do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, o corpo permaneceu escondido por quase uma semana dentro do imóvel, enrolado em lonas, com panos colocados nas frestas da porta para tentar conter o mau cheiro.