O corpo de uma mulher de 50 anos foi localizado dentro do banheiro de uma residência, após a polícia receber a informação de que o autor do crime havia confessado o homicídio em um bar. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante e deve responder por feminicídio e ocultação de cadáver. As penas somadas podem chegar a 43 anos de prisão.
A ocorrência foi registrada em Umuarama, no noroeste do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, o corpo permaneceu escondido por quase uma semana dentro do imóvel, enrolado em lonas, com panos colocados nas frestas da porta para tentar conter o mau cheiro.
A PM foi acionada por volta das 22h de segunda-feira (5), depois que uma pessoa relatou ter ouvido o suspeito afirmar, em um bar, que havia matado a companheira na tarde de 30 de dezembro e mantinha o corpo oculto em casa.
No endereço indicado, os policiais perceberam um odor forte e encontraram o cadáver em avançado estado de decomposição. A Polícia Científica fez a remoção e encaminhou o corpo para exames necroscópicos, que vão determinar a causa da morte.
O suspeito foi localizado nas proximidades da residência, apresentando sinais de embriaguez. Ele confessou o crime e afirmou que matou a mulher com golpes na cabeça durante uma discussão motivada por ciúmes.
Segundo a PM, o homem usava tornozeleira eletrônica e já tinha antecedentes por crimes como dano, lesão corporal, furto e violência doméstica. A vítima não possuía medida protetiva contra ele.
O caso é investigado pela Delegacia da Mulher de Umuarama. Os nomes da vítima e do suspeito não foram divulgados pelas autoridades.