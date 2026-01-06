Ademir de Oliveira, 60 anos, morreu em Jacareí nesta última segunda-feira (5). E o sepultamento aconteceu na tarde desta terça (6), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.
Nas redes sociais, o clima de comoção era grande. Isso por conta do carinho que ele tinha de muitas pessoas e por ser também muito querido.
Hilda Monteiro desejou força aos familiares mais próximos. "Meus sentimentos aos familiares e amigos q que Deus venha confortar os corações de todos nesse momento tão difícil", disse.
"Que notícia triste! Meus sinceros sentimentos a toda família. Que Deus o receba com toda Sua glória e conforte seus corações nesse momento de tanta tristeza e dor", escreveu Suely Mello.