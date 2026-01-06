Ademir de Oliveira, 60 anos, morreu em Jacareí nesta última segunda-feira (5). E o sepultamento aconteceu na tarde desta terça (6), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

Nas redes sociais, o clima de comoção era grande. Isso por conta do carinho que ele tinha de muitas pessoas e por ser também muito querido.