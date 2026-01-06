06 de janeiro de 2026
CRIME

Rozália foi a 'date' e apareceu morta após indicação de urubus

Por Da Redação | Araguaína (TO)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Rozália Gonçalves Pereira, de 36 anos
Rozália Gonçalves Pereira, de 36 anos

O corpo de Rozália Gonçalves Pereira, de 36 anos, que estava desaparecida desde 1º de janeiro, foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde de segunda-feira (5). A vítima teria saído de casa após marcar um encontro pela internet. O caso é tratado como homicídio, e não há presos até o momento.

A ocorrência foi registrada em Araguaína, no norte do Tocantins. A Polícia Militar foi acionada por um morador do Setor Lago Sul, que relatou um forte mau cheiro vindo de um terreno baldio.

Segundo o denunciante, o odor era percebido havia cerca de três dias. A situação chamou ainda mais atenção pela presença frequente de urubus sobrevoando a área, o que levantou suspeitas.

No local, situado no cruzamento da Avenida do Comércio com a Rua Amarilis, os policiais encontraram o corpo da mulher em meio à vegetação. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Técnico-Científica.

A perícia preliminar apontou perfurações na região do tórax da vítima, indicando morte violenta.

Familiares reconheceram o corpo e confirmaram que Rozália estava desaparecida desde o primeiro dia do ano. Conforme relato repassado à polícia, ela teria saído para se encontrar com uma pessoa conhecida por meio das redes sociais.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações estão sob responsabilidade da 2ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Araguaína, que apura a autoria e a motivação do crime.

