O corpo de Rozália Gonçalves Pereira, de 36 anos, que estava desaparecida desde 1º de janeiro, foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde de segunda-feira (5). A vítima teria saído de casa após marcar um encontro pela internet. O caso é tratado como homicídio, e não há presos até o momento.
A ocorrência foi registrada em Araguaína, no norte do Tocantins. A Polícia Militar foi acionada por um morador do Setor Lago Sul, que relatou um forte mau cheiro vindo de um terreno baldio.
Segundo o denunciante, o odor era percebido havia cerca de três dias. A situação chamou ainda mais atenção pela presença frequente de urubus sobrevoando a área, o que levantou suspeitas.
No local, situado no cruzamento da Avenida do Comércio com a Rua Amarilis, os policiais encontraram o corpo da mulher em meio à vegetação. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Técnico-Científica.
A perícia preliminar apontou perfurações na região do tórax da vítima, indicando morte violenta.
Familiares reconheceram o corpo e confirmaram que Rozália estava desaparecida desde o primeiro dia do ano. Conforme relato repassado à polícia, ela teria saído para se encontrar com uma pessoa conhecida por meio das redes sociais.
Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações estão sob responsabilidade da 2ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Araguaína, que apura a autoria e a motivação do crime.