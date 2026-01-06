O corpo de Rozália Gonçalves Pereira, de 36 anos, que estava desaparecida desde 1º de janeiro, foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde de segunda-feira (5). A vítima teria saído de casa após marcar um encontro pela internet. O caso é tratado como homicídio, e não há presos até o momento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada em Araguaína, no norte do Tocantins. A Polícia Militar foi acionada por um morador do Setor Lago Sul, que relatou um forte mau cheiro vindo de um terreno baldio.