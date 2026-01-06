Um homem de 19 anos foi preso após matar Daniel Santana, de 37, decapitá-lo e transportar a cabeça da vítima dentro de uma sacola. O crime veio à tona depois que o jovem levou o objeto até a casa da irmã, onde participava de uma confraternização, e o caso foi denunciado à polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homicídio ocorreu em Cascavel, no oeste do Paraná, na marginal da BR-277, no bairro Universitário. Conforme a Polícia Civil, após mostrar a cabeça à irmã, o suspeito voltou ao local do assassinato e abandonou o corpo às margens da rodovia.