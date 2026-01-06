Balanço
Balanço divulgado pela Prefeitura de Taubaté apontou que o município recebeu, ao longo de 2025, investimentos de aproximadamente R$ 1,5 milhão para a realização de obras em prédios ou áreas públicas por meio de doações da iniciativa privada.
Doações
Em fevereiro de 2025, o prefeito Sérgio Victor (Novo) editou decreto para regulamentar a doação de bens, serviços ou valores ao poder público. Desde então, segundo a Prefeitura, "três importantes obras foram concluídas e outras três estão em andamento, sem custos ao município".
Finalizados
Entre os serviços estão a reforma da Praça Monsenhor Silva Barros, que recebeu investimento de R$ 550 mil; a reforma de quatro banheiros do Mercado Municipal, no valor de R$ 206 mil; e a revitalização da área externa do Shopping Popular, com um investimento de R$ 96 mil.
Em execução
Outras obras estão em execução, como a reforma da Praça Coronel Vitoriano e do Centro Cultural, iniciadas recentemente, e uma praça no bairro Granja Daniel.
Projetos
Segundo a Prefeitura, "todas as obras realizadas seguiram projetos desenvolvidos por técnicos da Secretaria de Planejamento Urbano, que também acompanharam todo o processo de doação e o andamento das obras".