Balanço

Balanço divulgado pela Prefeitura de Taubaté apontou que o município recebeu, ao longo de 2025, investimentos de aproximadamente R$ 1,5 milhão para a realização de obras em prédios ou áreas públicas por meio de doações da iniciativa privada.

Doações

Em fevereiro de 2025, o prefeito Sérgio Victor (Novo) editou decreto para regulamentar a doação de bens, serviços ou valores ao poder público. Desde então, segundo a Prefeitura, "três importantes obras foram concluídas e outras três estão em andamento, sem custos ao município".