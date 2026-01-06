Um homem morreu após ser atacado a facadas dentro de uma academia em Londrina, no norte do Paraná, na noite desta segunda-feira (5). O crime causou pânico entre alunos e funcionários e terminou com o agressor preso em flagrante.
De acordo com informações apuradas no local, a confusão teve início no estacionamento da academia. Ferida e sangrando, a vítima conseguiu entrar no estabelecimento na tentativa de se proteger, pulou a grade de acesso e pediu ajuda. Momentos depois, o suspeito invadiu a academia, perseguiu o homem e desferiu golpes de faca.
Alunos que treinavam no momento relataram cenas de desespero ao verem a vítima com a camisa ensanguentada correndo pelo local.
Policial que treinava imobilizou o suspeito
Um policial militar que estava treinando na academia interveio, sacou a arma e conseguiu imobilizar o agressor até a chegada das viaturas da PM. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Imagens gravadas por um aluno mostram o suspeito imobilizado no chão, enquanto policiais militares entram no estabelecimento para efetuar a prisão. A identidade do agressor ainda não foi divulgada oficialmente.
O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga as circunstâncias e a motivação do crime.