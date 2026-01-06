Um homem morreu após ser atacado a facadas dentro de uma academia em Londrina, no norte do Paraná, na noite desta segunda-feira (5). O crime causou pânico entre alunos e funcionários e terminou com o agressor preso em flagrante.

De acordo com informações apuradas no local, a confusão teve início no estacionamento da academia. Ferida e sangrando, a vítima conseguiu entrar no estabelecimento na tentativa de se proteger, pulou a grade de acesso e pediu ajuda. Momentos depois, o suspeito invadiu a academia, perseguiu o homem e desferiu golpes de faca.