06 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Mulheres são presas com 250 pinos de cocaína em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Dupla é presa por tráfico de drogas em Pindamonhangaba
Dupla é presa por tráfico de drogas em Pindamonhangaba

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas em Pindamonhangaba.

A ação ocorreu durante um patrulhamento de policiais militares da Força Tática da 2ª Cia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite de segunda-feira (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A dupla foi abordada em uma motocicleta. Uma policial feminina realizou a busca pessoal e localizou com as suspeitas 250 pinos de cocaína.

Diante dos fatos, ambas foram presas em flagrante e permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários