Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas em Pindamonhangaba.
A ação ocorreu durante um patrulhamento de policiais militares da Força Tática da 2ª Cia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite de segunda-feira (6).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A dupla foi abordada em uma motocicleta. Uma policial feminina realizou a busca pessoal e localizou com as suspeitas 250 pinos de cocaína.
Diante dos fatos, ambas foram presas em flagrante e permaneceram à disposição da Justiça.