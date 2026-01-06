Banhistas que estavam na praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, foram surpreendidos ao avistarem um tubarão próximo à faixa de areia. O caso aconteceu nos primeiros dias do ano.

A presença do animal chamou a atenção de quem aproveitava o dia no mar e na orla, gerando curiosidade e apreensão.