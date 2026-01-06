06 de janeiro de 2026
SUSTO

VÍDEO: Tubarão aparece perto da areia em praia de Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Banhista observa o tubarão se aproximar da faixa de areia
Banhista observa o tubarão se aproximar da faixa de areia

Banhistas que estavam na praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, foram surpreendidos ao avistarem um tubarão próximo à faixa de areia. O caso aconteceu nos primeiros dias do ano.

A presença do animal chamou a atenção de quem aproveitava o dia no mar e na orla, gerando curiosidade e apreensão.

O registro em vídeo foi feito por frequentadores da praia e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

