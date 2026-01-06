Saída
Após um ano no cargo de secretário de Governo na Prefeitura de Taubaté, Antônio Carlos Ozorio deixou nessa terça-feira (6) a gestão do prefeito Sérgio Victor (Novo).
Pessoal
Em nota, a Prefeitura afirmou que "a decisão foi motivada por questões pessoais do profissional, que, quando do início do mandato da atual gestão, já havia definido que se afastaria ao fim de 2025". Procurado pela coluna, Ozorio optou por não fazer comentários, dizendo que a nota emitida pela administração municipal era suficiente.
Cassação
Em 2012, quando atuava como promotor eleitoral, Ozorio foi o responsável pela denúncia de abuso de poder econômico e político que levou à cassação do então prefeito de Taubaté Ortiz Junior (na época do PSDB, e hoje no Cidadania). A cassação, sentenciada em 2013, fez Ortiz ser afastado do cargo por 100 dias em 2016, mas acabou anulada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no fim daquele ano.
Substituto
O advogado André Luiz Marcondes de Araújo, que até então era o secretário adjunto, passará a ser o titular da pasta de Governo.