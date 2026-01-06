Saída

Após um ano no cargo de secretário de Governo na Prefeitura de Taubaté, Antônio Carlos Ozorio deixou nessa terça-feira (6) a gestão do prefeito Sérgio Victor (Novo).

Pessoal

Em nota, a Prefeitura afirmou que "a decisão foi motivada por questões pessoais do profissional, que, quando do início do mandato da atual gestão, já havia definido que se afastaria ao fim de 2025". Procurado pela coluna, Ozorio optou por não fazer comentários, dizendo que a nota emitida pela administração municipal era suficiente.