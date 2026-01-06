A Embraer encerrou 2025 com 244 aeronaves entregues e aumento de 18,44% na comparação com 2024, quando foram entregues 206 aviões. No último trimestre do ano, a fabricante entregou 91 aeronaves, resultado superior ao 3º trimestre (62) e ao quarto trimestre de 2024 (75 aeronaves).
Durante o quarto trimestre de 2025, a empresa entregou 32 novos jatos comerciais – 15 do modelo E195-E2, o maior avião do segmento em produção pela Embraer. No período, o desempenho da Aviação Comercial superou o resultado do terceiro trimestre de 2025 e do quarto trimestre de 2024, quando foram registradas 20 e 31 entregas, respectivamente.
Em 2025, a Aviação Comercial entregou 78 jatos, em linha com as estimativas de 77-85 aeronaves para o ano. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira (6).
A Aviação Executiva realizou 53 entregas, versus 41 jatos entregues no 3T25 e 44 no 4T24. O destaque do trimestre ficou com o Phenom 300, o jato leve mais veloz em produção e líder de mercado por 13 anos consecutivos, com 23 unidades entregues. Em 2025, a Aviação Executiva entregou 155 jatos, no topo das estimativas de 145-155 aeronaves para o ano.
No segmento de Defesa & Segurança, a companhia entregou dois modelos KC-390 Millennium, aeronave de transporte militar de última geração, e quatro A-29 Super Tucano durante o trimestre.
No ano de 2025, a empresa entregou um total de 244 aeronaves na Aviação Comercial, Aviação Executiva e Defesa & Segurança, acima das 206 unidades entregues no ano anterior.