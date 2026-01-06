A Embraer encerrou 2025 com 244 aeronaves entregues e aumento de 18,44% na comparação com 2024, quando foram entregues 206 aviões. No último trimestre do ano, a fabricante entregou 91 aeronaves, resultado superior ao 3º trimestre (62) e ao quarto trimestre de 2024 (75 aeronaves).

Durante o quarto trimestre de 2025, a empresa entregou 32 novos jatos comerciais – 15 do modelo E195-E2, o maior avião do segmento em produção pela Embraer. No período, o desempenho da Aviação Comercial superou o resultado do terceiro trimestre de 2025 e do quarto trimestre de 2024, quando foram registradas 20 e 31 entregas, respectivamente.