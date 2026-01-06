Novos vídeos de câmeras de segurança revelam, em detalhes, o ataque que terminou com a morte de um aluno dentro de uma academia em Londrina, no norte do Paraná. As imagens mostram a perseguição, os golpes de faca e o momento em que o agressor é imobilizado por um policial militar que treinava no local.

As gravações mostram que o crime teve início ainda fora da academia, nas imediações de um comércio próximo. O agressor aparece em atitude suspeita, aguardando a chegada da vítima. Em seguida, ocorre uma perseguição no estacionamento, quando são desferidos os primeiros golpes de faca.