Novos vídeos de câmeras de segurança revelam, em detalhes, o ataque que terminou com a morte de um aluno dentro de uma academia em Londrina, no norte do Paraná. As imagens mostram a perseguição, os golpes de faca e o momento em que o agressor é imobilizado por um policial militar que treinava no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As gravações mostram que o crime teve início ainda fora da academia, nas imediações de um comércio próximo. O agressor aparece em atitude suspeita, aguardando a chegada da vítima. Em seguida, ocorre uma perseguição no estacionamento, quando são desferidos os primeiros golpes de faca.
Mesmo ferido, o homem tentou escapar. Com a camisa ensanguentada, ele conseguiu ultrapassar a catraca e entrar na academia na tentativa desesperada de se proteger. O ataque, no entanto, continuou dentro do estabelecimento.
Alunos entraram em pânico ao presenciar o crime
Relatos de testemunhas indicam que o local foi tomado pelo desespero. Alunos que treinavam no momento viram a vítima correr pelo espaço pedindo ajuda, enquanto o agressor a perseguia.
As imagens mostram que o homem ainda foi atingido por novos golpes até a intervenção decisiva de um policial militar, que estava treinando na academia no momento do crime.
Policial imobiliza agressor e evita novas vítimas
O policial sacou a arma e conseguiu imobilizar o suspeito até a chegada das viaturas da Polícia Militar. O Samu foi acionado imediatamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Vídeos gravados por alunos mostram o agressor rendido no chão, enquanto policiais entram no estabelecimento para efetuar a prisão em flagrante.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A identidade do suspeito ainda não foi divulgada oficialmente. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga as circunstâncias e a motivação do crime. As imagens das câmeras de segurança devem ser fundamentais para a apuração.