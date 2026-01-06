Governador em exercício de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD) chamou o Partido dos Trabalhadores (PT) de “narcoafetivo”, mesmo após a legenda ter acionado a Justiça por conta das declarações. O processo foi protocolado nesta terça-feira (6) pelo Diretório Nacional do PT. A ação acusa Felicio de calúnia e disseminação de fake news.

Segundo o partido, além do pedido de remoção imediata do conteúdo, a legenda pleiteia uma indenização de R$ 30 mil, argumentando que a liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para macular a honra de terceiros com crimes inexistentes.