Ampliação
Sete escolas da rede municipal de Taubaté serão ampliadas nesse início de 2026. Segundo a Prefeitura, no total, serão construídas 12 salas modulares e uma cozinha modular, além de banheiros.
Capacidade
"As ampliações possibilitarão o atendimento de aproximadamente 200 alunos. As obras tiveram início em novembro de 2025 e a conclusão total está prevista para o início de 2026", afirmou a Prefeitura.
Escolas
As escolas que receberão as salas modulares são: EMEI Profª Alice Klier Monteiro (Jardim Continental), EMEI Eunice Apparecida Pereira Paulucci (Marlene Miranda), EMEIEF Profª Ana Silva Paolicchi Ferro (Chácara Belo Horizonte), EMEF Dr. Quirino (Estiva), EMEIEF Profº Ciniro Mathias Bueno (Chácara Ingrid), UEI Profª Thereza Villarta Gonçalves (Jardim Sandra Maria) e EMEF Profº Walter Thaumaturgo (Parque São Luís).
Justificativa
"As salas modulares são uma solução moderna, sustentável e economicamente viável, que proporcionam redução de custos em comparação à construção convencional, menores gastos com manutenção, atendimento imediato à demanda por vagas e possibilidade de ampliação ou remanejamento das estruturas conforme a necessidade futura", afirmou a Prefeitura.
Licitação
Em outubro, a Prefeitura abriu uma licitação que previa criar mais 720 vagas na rede municipal, sendo 180 em creches e 540 no ensino fundamental, por meio de ampliações de outras cinco escolas. O contrato poderia custar até R$ 10,9 milhões, mas o certame foi suspenso "para reanálise de alguns elementos e posterior republicação".