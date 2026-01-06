Ampliação

Sete escolas da rede municipal de Taubaté serão ampliadas nesse início de 2026. Segundo a Prefeitura, no total, serão construídas 12 salas modulares e uma cozinha modular, além de banheiros.

Capacidade

"As ampliações possibilitarão o atendimento de aproximadamente 200 alunos. As obras tiveram início em novembro de 2025 e a conclusão total está prevista para o início de 2026", afirmou a Prefeitura.