Vídeo da Polícia Civil mostra a captura de um homem que estava vendendo drogas na região sul de São José dos Campos. Batizada de “I’ll be back”, a operação foi realizada no bairro Campo dos Alemães, nesta terça-feira (6), por policiais do 3º Distrito Policial de São José.
Os policiais flagraram G. S. M., 20 anos, no momento em que ele realizada a venda de drogas, na rua Arlinda Pereira Dias. Ao perceber a aproximação da viatura, ele soltou a sacola e fugiu entrando em um mercado, mas foi detido.
A sacola com diversas drogas foi apreendida. Nela, os policiais encontraram 26 porções de maconha (89 g), 30 porções de haxixe (114,30 g), 55 pedras de crack (13,80 g) e 64 porções de cocaína (103,30 g). O suspeito foi preso em flagrante.
Mais cedo, os policiais prenderam outro homem que estava procurado pela Justiça. A prisão também ocorreu no Campo dos Alemães.