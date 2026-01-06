Vídeo da Polícia Civil mostra a captura de um homem que estava vendendo drogas na região sul de São José dos Campos. Batizada de “I’ll be back”, a operação foi realizada no bairro Campo dos Alemães, nesta terça-feira (6), por policiais do 3º Distrito Policial de São José.

Os policiais flagraram G. S. M., 20 anos, no momento em que ele realizada a venda de drogas, na rua Arlinda Pereira Dias. Ao perceber a aproximação da viatura, ele soltou a sacola e fugiu entrando em um mercado, mas foi detido.