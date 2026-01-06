06 de janeiro de 2026
COMBATE AO TRÁFICO

Vídeo mostra captura de jovem vendendo drogas na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Suspeito tentou fugir da polícia, mas foi preso
Suspeito tentou fugir da polícia, mas foi preso

Vídeo da Polícia Civil mostra a captura de um homem que estava vendendo drogas na região sul de São José dos Campos. Batizada de “I’ll be back”, a operação foi realizada no bairro Campo dos Alemães, nesta terça-feira (6), por policiais do 3º Distrito Policial de São José.

Os policiais flagraram G. S. M., 20 anos, no momento em que ele realizada a venda de drogas, na rua Arlinda Pereira Dias. Ao perceber a aproximação da viatura, ele soltou a sacola e fugiu entrando em um mercado, mas foi detido.

A sacola com diversas drogas foi apreendida. Nela, os policiais encontraram 26 porções de maconha (89 g), 30 porções de haxixe (114,30 g), 55 pedras de crack (13,80 g) e 64 porções de cocaína (103,30 g). O suspeito foi preso em flagrante.

Mais cedo, os policiais prenderam outro homem que estava procurado pela Justiça. A prisão também ocorreu no Campo dos Alemães.

