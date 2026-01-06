O reaparecimento do passaporte de Eliza Samudio, localizado recentemente em Portugal, trouxe um novo desdobramento a um dos casos criminais mais emblemáticos do país.

O ex-delegado Edson Moreira, que comandou a investigação do desaparecimento da modelo em 2010, afirmou que o documento pode estar relacionado a um antigo romance dela com o jogador Cristiano Ronaldo.

