O reaparecimento do passaporte de Eliza Samudio, localizado recentemente em Portugal, trouxe um novo desdobramento a um dos casos criminais mais emblemáticos do país.
O ex-delegado Edson Moreira, que comandou a investigação do desaparecimento da modelo em 2010, afirmou que o documento pode estar relacionado a um antigo romance dela com o jogador Cristiano Ronaldo.
O mistério envolvendo o passaporte de Eliza Samudio ganhou um novo capítulo após a confirmação de que o documento possui carimbo de entrada em Portugal no ano de 2007. A informação foi revelada pelo ex-delegado Edson Moreira, responsável pelo inquérito que apurou o desaparecimento e a morte da modelo.
Segundo Moreira, o passaporte comprova que Eliza esteve em solo português, o que reforça relatos antigos sobre um relacionamento breve entre a modelo e o craque Cristiano Ronaldo, à época jogador do Manchester United.
“A Eliza infelizmente está morta. Ela pode, sim, ter estado em Portugal, tanto é que existem fotos dela com o Cristiano Ronaldo, isso está no processo”, afirmou o ex-delegado.
Documento não muda conclusão do crime, diz ex-delegado
Apesar da repercussão, Moreira destacou que o achado não altera a conclusão da investigação, que aponta que Eliza foi assassinada. Para a Polícia, o reaparecimento do passaporte não indica que a modelo tenha sobrevivido ou deixado o país após o crime.
O ex-delegado acredita que o documento tenha sido guardado por terceiros e divulgado apenas agora, mais de uma década depois do desaparecimento, o que explicaria o surgimento tardio do passaporte.
Romance com Cristiano Ronaldo já constava no processo
Em entrevistas concedidas antes de desaparecer, Eliza Samudio confirmou que conheceu Cristiano Ronaldo e teve um envolvimento com o jogador. Na época, ela descreveu o atleta como “gente boa” e afirmou que os dois chegaram a trocar “uns beijinhos”.
De acordo com Moreira, essas informações já faziam parte dos autos do processo, assim como imagens da modelo ao lado do jogador.
Caso segue cercado de comoção e repercussão
Mesmo passados mais de dez anos, o caso Eliza Samudio continua mobilizando a opinião pública e gerando forte repercussão nas redes sociais. O reaparecimento do passaporte em Portugal reacendeu debates, embora as autoridades reforcem que não há qualquer mudança na versão oficial dos fatos.