São José dos Campos somou 328.057 autuações de trânsito em 2025, sendo que excesso de velocidade lidera as ocorrências. Os locais com mais multas são as avenidas Deputado Benedito Matarazzo, Linneu de Moura e George Eastman.
O levantamento reforça que o excesso de velocidade segue como principal motivo de autuação no município, especialmente em vias de grande fluxo e com fiscalização eletrônica.
Entre os pontos fiscalizados por radares com maior volume de registros de multas de trânsito em 2025, três avenidas concentraram os maiores números: Deputado Benedito Matarazzo (66.168 multas), Linneu de Moura (50.911) e George Eastman (46.011).
Somadas, as três avenidas ultrapassam 163 mil autuações, o que representa 49,68% do total de multas. Elas aparecem como as principais “campeãs” de autuações de trânsito em 2025 em São José dos Campos.
De acordo com a Prefeitura, o perfil das irregularidades mostra que velocidade acima do limite permanece como o fator mais comum por trás das multas de trânsito em 2025.
As infrações mais registradas envolvem: transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%.
A administração municipal afirma que o monitoramento nessas vias é considerado estratégico para coibir comportamentos de risco, melhorar a fluidez e reduzir acidentes em áreas de grande circulação — especialmente em corredores viários que concentram deslocamentos diários.
Além do alto volume de tráfego, as três vias listadas são corredores importantes no deslocamento entre bairros e regiões de São José dos Campos. Isso aumenta a exposição a fiscalização e, consequentemente, o volume de multas de trânsito em 2025.
Quem recebeu notificação de multas de trânsito em 2025 pode consultar débitos e acessar orientações oficiais no portal da Prefeitura. A Secretaria de Mobilidade Urbana reúne serviços online para consulta, defesa e recursos: consulta de multas de trânsito (Prefeitura de SJC), recursos e defesa: documentos e formulários e monitoramento: multas e radares.
A recomendação é manter atenção aos prazos descritos na notificação e reunir os documentos exigidos antes de protocolar defesa ou recurso.