São José dos Campos somou 328.057 autuações de trânsito em 2025, sendo que excesso de velocidade lidera as ocorrências. Os locais com mais multas são as avenidas Deputado Benedito Matarazzo, Linneu de Moura e George Eastman.

O levantamento reforça que o excesso de velocidade segue como principal motivo de autuação no município, especialmente em vias de grande fluxo e com fiscalização eletrônica.