A RMVale terá uma quinta-feira (8) marcada por calor, aumento de nuvens e pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite. De acordo com dados do Climatempo, o dia começa com sol em grande parte das cidades, mas a instabilidade ganha força ao longo das horas, típica do verão.

Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 19°C e 29°C, com sol entre muitas nuvens e chuva à tarde e à noite, elevando a sensação de abafamento. Situação semelhante é prevista para Taubaté, onde a máxima pode chegar a 30°C. Na cidade, o sol aparece pela manhã, mas o aumento de nuvens favorece pancadas de chuva e trovoadas no decorrer do dia. Já em Guaratinguetá, a quinta será de sol com muitas nuvens, com chuva concentrada no período da tarde e noite sem precipitação, e temperaturas entre 19°C e 29°C.