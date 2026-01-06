São José dos Campos é a quarta cidade do interior paulista com o metro quadrado mais caro para venda de imóveis residenciais. É o que aponta levantamento do Índice FipeZap, divulgado nesta terça-feira (6).
O valor médio do metro quadrado em São José dos Campos é de R$ 9.024, apurado em dezembro de 2025, perdendo apenas para o valor da capital paulista (R$ 11.900), de Barueri (R$ 11.696) e de São Caetano do Sul (R$ 9.477).
A maior cidade do Vale tem o metro quadrado para venda de imóveis residenciais mais caro do que municípios como Osasco (R$ 8.367), Santos (R$ 8.053), Santo André (R$ 7.638), Campinas (R$ 7.540) e Guarulhos (R$ 7.142). O preço mais barato é de São Vicente (R$ 4.771).
Ainda segundo o Índice FipeZap, o valor do metro quadrado para venda de imóveis residenciais aumentou 9,6% em um ano em São José. O valor médio passou de R$ 8.233 em dezembro de 2024 para R$ 9.024 no mesmo mês do ano passado.
Na avaliação dos pesquisadores, o preço subiu em São José pressionado para alta procura por imóveis na cidade. Três bairros concentram grande parte dessa valorização na cidade: Distrito de Eugênio de Melo (+23%), Vila Industrial (+20%) e Jardim São Dimas (+19).