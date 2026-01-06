São José dos Campos é a quarta cidade do interior paulista com o metro quadrado mais caro para venda de imóveis residenciais. É o que aponta levantamento do Índice FipeZap, divulgado nesta terça-feira (6).

O valor médio do metro quadrado em São José dos Campos é de R$ 9.024, apurado em dezembro de 2025, perdendo apenas para o valor da capital paulista (R$ 11.900), de Barueri (R$ 11.696) e de São Caetano do Sul (R$ 9.477).