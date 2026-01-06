Após dias de instabilidade típica de verão, o Vale do Paraíba pode entrar em um período mais seco e quente entre sábado (10) e segunda-feira (12), com máximas acima de 35°C em pontos do interior e calor forte também no Litoral Norte.
O Vale deve ter uma virada no padrão do tempo ao longo desta semana, com redução gradual da nebulosidade e aumento do calor. A partir do fim de semana, o cenário pode ficar ainda mais intenso: há indicação de máximas acima de 35°C em cidades do interior.
A explicação passa pela mudança da configuração atmosférica no Sudeste. A ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), que ajuda a manter mais nebulosidade e instabilidade, tende a perder força e “desenhar” menos a faixa de nuvens nos próximos dias. Com isso, a região entra num padrão mais típico de verão: mais sol, aquecimento mais rápido e pancadas de chuva mais isoladas.
No sábado e domingo, a tendência é de tempo mais firme por causa do estabelecimento de uma área de alta pressão em níveis médios da atmosfera, que inibe a formação de nuvens de chuva. É exatamente esse tipo de bloqueio que permite as temperaturas dispararem.
A mini onda de calor pode ocorrer em razão de um pico de calor forte por poucos dias. Já a onda de calor depende não só da temperatura máxima, mas também da duração: em geral, é preciso manter máximas muito elevadas por três a seis dias. Por isso, o foco agora é observar se o calor acima de 35°C vai se sustentar do fim de semana até o início da próxima semana.
Até sexta, o padrão ainda deve combinar calor e umidade, com chance de pancadas de chuva à tarde (localizadas e por vezes fortes). A partir de sábado, a tendência é de menos chuva e mais calor.
Onde pode passar de 35°C
Interior do Vale: cidades como Taubaté e Guaratinguetá podem encostar ou passar de 35°C no domingo e na segunda.
Vale Histórico: a região de Cachoeira Paulista pode ter pico ainda mais alto, chegando a cerca de 36°C no domingo.
No Litoral Norte, o calor também aumenta no fim de semana, com tardes mais abafadas e sensação térmica elevada. Além disso, segue a recomendação de acompanhar boletins oficiais, principalmente em áreas de encosta e locais com histórico de alagamento, já que ainda pode chover de forma irregular em alguns períodos.