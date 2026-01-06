Após dias de instabilidade típica de verão, o Vale do Paraíba pode entrar em um período mais seco e quente entre sábado (10) e segunda-feira (12), com máximas acima de 35°C em pontos do interior e calor forte também no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Vale deve ter uma virada no padrão do tempo ao longo desta semana, com redução gradual da nebulosidade e aumento do calor. A partir do fim de semana, o cenário pode ficar ainda mais intenso: há indicação de máximas acima de 35°C em cidades do interior.