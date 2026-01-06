06 de janeiro de 2026
RODOVIA

Motociclista se fere após colisão com carro na Dutra, em São José


Claudio Vieira/PMSJC
Carro envolvido no acidente na Via Dutra, em São José
Um motociclista ficou ferido após colidir na lateral de um carro, na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (6).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro envolvendo uma moto e um carro aconteceu por volta das 13h50, no km 142,9 da rodovia, na pista sentido São Paulo.

O motociclista de 45 anos ficou com ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial. Não houve interdição da rodovia.

