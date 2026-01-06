Um motociclista ficou ferido após colidir na lateral de um carro, na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (6).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro envolvendo uma moto e um carro aconteceu por volta das 13h50, no km 142,9 da rodovia, na pista sentido São Paulo.