A concessionária RioSP (Grupo Motiva) anuncia a implantação de conectividade 4G em toda a extensão da rodovia Presidente Dutra, entre São Paulo e Seropédica (RJ), trecho sob responsabilidade da empresa.

Com isso, 100% do trecho administrado pela RioSP conta com cobertura de internet para que os clientes possam utilizar, via aplicativo, serviços como o acionamento de resgates médicos e mecânicos. A iniciativa é resultado de uma parceria com a TIM, operadora com 100% de cobertura no país pelo 4G.