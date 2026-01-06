A concessionária RioSP (Grupo Motiva) anuncia a implantação de conectividade 4G em toda a extensão da rodovia Presidente Dutra, entre São Paulo e Seropédica (RJ), trecho sob responsabilidade da empresa.
Com isso, 100% do trecho administrado pela RioSP conta com cobertura de internet para que os clientes possam utilizar, via aplicativo, serviços como o acionamento de resgates médicos e mecânicos. A iniciativa é resultado de uma parceria com a TIM, operadora com 100% de cobertura no país pelo 4G.
O projeto, previsto no contrato de concessão, viabiliza conectividade contínua inclusive em áreas antes sem cobertura das operadoras tradicionais. Para utilizar os serviços, é necessário que o cliente baixe o APP Motiva Rodovias e ative o roaming de dados no celular, caso não tenha um plano ativo da operadora disponível no local.
“Este é um projeto que reforça o compromisso da RioSP com a segurança viária e a excelência na prestação de serviços aos nossos clientes. A conectividade viabiliza um atendimento mais ágil em casos de emergência e nos aproxima ainda mais dos conceitos de rodovia inteligente e mobilidade segura e eficiente”, disse Eduardo Camargo, CEO da plataforma de rodovias da Motiva.
Além de atender motoristas que trafegam pela Via Dutra, a nova infraestrutura de conectividade também beneficia os municípios localizados no Vale do Paraíba e Médio Paraíba (SP), e no Sul Fluminense (RJ) — região estratégica para o transporte rodoviário nacional e para a logística de cargas.
“Participar deste projeto é motivo de grande orgulho para a TIM e reforça o nosso protagonismo na transformação digital de setores estratégicos da economia brasileira, como o de logística”, afirmou Paulo Humberto, diretor de Soluções Corporativas da TIM Brasil.
“Nessa parceria, expandimos nossa cobertura em 353 quilômetros da BR-116, incluindo cinco praças de pedágio, onde observamos um aumento de 40% no volume de dados por usuário — um claro indicativo da alta demanda na região. Além disso, seguimos firmes no compromisso de promover inclusão digital e social, levando conectividade de qualidade a comunidades, escolas e unidades básicas de saúde próximas às rodovias, com a mesma excelência dos grandes centros urbanos.”
Como parte do projeto, a cobertura do Vale do Paraíba, onde a conectividade passou a ser contínua, em uma extensão de aproximadamente 175 quilômetros, gerando um incremento de cerca de 50% no número de usuários e de 44% no tráfego de dados.
O acesso à cidade de Aparecida, por exemplo, teve cobertura ampliada, contribuindo com o aumento global de tráfego e clientes na região da ordem de 30%.
A RioSP disse que a cobertura 4G integra a visão da empresa de “transformar a Via Dutra na rodovia mais tecnológica e seguras do país”. Com o avanço, a concessionária amplia sua atuação dentro do conceito de smart mobility, com foco em segurança, sustentabilidade e conveniência para os usuários.