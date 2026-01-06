Corações em luto e oração.
Morreu aos 53 anos, nessa segunda-feira (5), Patrícia Rejane Silva de Souza, que era esposa, mãe e ministra da Eucaristia em Jacareí. A causa da morte não foi divulgada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As últimas homenagens a Patrícia foram feitas na Igreja São Judas Tadeu, no Jardim Nova Esperança, em Jacareí. O sepultamento está marcado para as 15h30 desta terça-feira (6), no Cemitério Memorial do Vale.
Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a partida de Patrícia, e ressaltaram as virtudes da ministra, que era muito querida por amigos e familiares.
Em nota, a Paróquia São Francisco de Assis, em Jacareí, lamentou a morte de Patrícia. “Informamos que uma missa exequial ocorrerá na capela São Judas, às 14h. Patrícia era ministra da comunhão e bastante ativa em nossa comunidade”.
“Uma grande mulher, que eu tive o prazer de trabalhar e de conviver, minha amiga que você tenha o descanso merecido ao lado do nosso Senhor... te amo”, disse Tuelly Santos.
“Meus sentimentos Pa família e amigos! Patrícia combateu o bom combate, terminou a corrida, guardou a fé. Hoje se encontra com Deus”, afirmou Beth Sousa.
“Que pessoa maravilhosa, foi um prazer enorme conhecer e trabalhar com ela. Mesmo com os problemas de saúde estava sempre sorrindo e tratando todos muito bem. Descanse em paz Patrícia”, disse Ana Paula Almeida.
Patrícia Alves escreveu: “Meus sentimentos à família, e que Deus possa confortar seus corações. Que Deus receba minha amiga de braços abertos e que desceu ao descanso eterno, combateu o bom combate e te receba em sua glória!!!”.
Alexandre Ramos da Silva comentou: “Você se foi, mas a sua luz continuará a brilhar em nossos corações.Descanse em Paz”.
Patrícia Ramos disse: “Meus sentimentos à família. Só Deus pra confortar nesse momento difícil e delicado. Paty uma grande guerreira esse sorriso que quero sempre lembra de você ... Descansa em paz”.
Cau Da Silva escreveu: “Amiga guerreira, não dá pra acreditar, sinto tanto,uma pessoa q aconselhava,sempre ligada a Deus,transmitia amor,paz.Descanse em paz,Deus tá cuidando, vc tá nos braços dele.Meus sentimentos a seus filhos esposo,uma família linda.Deus tá cuidando deles.Jamais esquecerei, guardo no meu coração aquele sorriso lindo Pat”.
Alex Alves afirmou: “Você é Ministra Extraordinária da Sagrada Comunhão, teve por muitas vezes o corpo e o sangue de Cristo em suas mãos; e o levou até os fiéis... Em breve, estará frente a frente com Cristo; Ele te receberá de braços abertos, e dirá; bem vinda minha amada servidora, eis que agora meus anjos te servirão um banquete junto a mim...Pax et Bonum”.