Morreu aos 53 anos, nessa segunda-feira (5), Patrícia Rejane Silva de Souza, que era esposa, mãe e ministra da Eucaristia em Jacareí. A causa da morte não foi divulgada.

As últimas homenagens a Patrícia foram feitas na Igreja São Judas Tadeu, no Jardim Nova Esperança, em Jacareí. O sepultamento está marcado para as 15h30 desta terça-feira (6), no Cemitério Memorial do Vale.

Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a partida de Patrícia, e ressaltaram as virtudes da ministra, que era muito querida por amigos e familiares.

Em nota, a Paróquia São Francisco de Assis, em Jacareí, lamentou a morte de Patrícia. “Informamos que uma missa exequial ocorrerá na capela São Judas, às 14h. Patrícia era ministra da comunhão e bastante ativa em nossa comunidade”.