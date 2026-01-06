Um homem foi preso após realizar furtos em São José dos Campos.

A prisão aconteceu na segunda-feira (5), durante patrulhamento preventivo da equipe da Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), nas imediações de um shopping no bairro Jardim Augusta.

