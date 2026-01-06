Um homem foi preso após realizar furtos em São José dos Campos.
A prisão aconteceu na segunda-feira (5), durante patrulhamento preventivo da equipe da Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), nas imediações de um shopping no bairro Jardim Augusta.
Os policiais avistaram o homem, cujas características eram semelhantes às comunicadas pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência) devido a um furto anterior, ocorrido horas antes em outro shopping na zona sul.
Ao abordar o suspeito, a equipe localizou diversos objetos, como caixas de som, perfumes e cosméticos, dos quais ele não soube explicar a origem e acabou por confessar os furtos.
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde compareceram as vítimas, que tiveram seus produtos restituídos. Ele permanece à disposição da Justiça.