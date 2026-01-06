Vários bairros de Pindamonhangaba estão sem fornecimento de água nesta terça-feira (6), devido ao furto de cabos da estação de bombeamento no bairro Feital, que abastece a região.
Além do furto, houve o rompimento da tubulação de uma adutora próxima durante uma obra particular. A manutenção exige a interrupção do serviço.
De acordo com a Sabesp, a normalização deve acontecer na quarta-feira (7).
Os bairros mais afetados são: Cidade Nova, Feital, Jardim Eloína, Jardim Regina, Santa Cruz e Vista Alegre.
Ocorrências emergenciais podem ser comunicadas à Sabesp pelo telefone 0800 055 0195, pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site oficial.