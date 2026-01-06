Vários bairros de Pindamonhangaba estão sem fornecimento de água nesta terça-feira (6), devido ao furto de cabos da estação de bombeamento no bairro Feital, que abastece a região.

Além do furto, houve o rompimento da tubulação de uma adutora próxima durante uma obra particular. A manutenção exige a interrupção do serviço.

