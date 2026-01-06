06 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESABASTECIMENTO

Furto de cabos e obra deixam bairros sem água em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Vários bairros de Pindamonhangaba estão sem fornecimento de água nesta terça-feira (6), devido ao furto de cabos da estação de bombeamento no bairro Feital, que abastece a região.

Além do furto, houve o rompimento da tubulação de uma adutora próxima durante uma obra particular. A manutenção exige a interrupção do serviço.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Sabesp, a normalização deve acontecer na quarta-feira (7).

Os bairros mais afetados são: Cidade Nova, Feital, Jardim Eloína, Jardim Regina, Santa Cruz e Vista Alegre.

Ocorrências emergenciais podem ser comunicadas à Sabesp pelo telefone 0800 055 0195, pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site oficial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários