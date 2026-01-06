O padre Lindomar Francisco Ferreira, 57 anos, segue internado no Hospital Santos Dumont, na região central de São José dos Campos, após ser diagnosticado com um quadro de pneumonia. A Diocese de São José dos Campos divulgou um pedido de orações pela recuperação do sacerdote.
Pároco da Paróquia São Silvestre, em Jacareí, padre Lindomar foi designado pelo bispo de São José, dom José Valmor Cesar Teixeira, para a Paróquia São Francisco Xavier, no Distrito de São Francisco Xavier, na região norte de São José. A posse está marcada para 8 de fevereiro de 2026.
De acordo com a Diocese, a posse só será confirmada após a recuperação do sacerdote. “Até o presente momento a posse não está confirmada, o foco agora é sua recuperação”, informou.
O padre está internado e segue sob cuidados médicos, com quadro que requer atenção e acompanhamento. Em nota, a Igreja convidou os fiéis a se unirem em preces pelo restabelecimento da saúde do sacerdote, destacando a confiança na ação de Deus e na força da oração coletiva.
Nas redes sociais, centenas de mensagens pediram pela recuperação do sacerdote, que é muito querido e estimado pela comunidade.
“Deus abençoe grandemente sua recuperação e Nossa Senhora Aparecida intercedendo por Ti Sempre. Abraço fraterno e minhas orações”, disse Euzélia Medeiros.
“Deus tomando as devidas providências da recuperação da saúde do padre Lindomar e Nossa Senhora Aparecida cubra com seu Manto Sagrado”, afirmou Rita Mendes.
“Que Jesus, o médico dos médicos, vá aonde ninguém chega e conceda a cura que precisa alcançar nosso querido padre Lindomar”, disse Simone Moreira.
Vida na igreja
Lindomar nasceu em São José e foi ordenado padre em 20 de março de 2004, pelas mãos de dom Nelson Westrupp, na Paróquia Catedral São Dimas, em São José.
Ele foi vigário paroquial e depois pároco na Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, em Jacareí, entre 2004 e 2017.
Tornou-se pároco da Paróquia São Silvestre em 2018 e agora foi designado para a paróquia São Francisco Xavier, no Distrito de São Francisco Xavier. A posse está marcada para 8 de fevereiro de 2026.