O padre Lindomar Francisco Ferreira, 57 anos, segue internado no Hospital Santos Dumont, na região central de São José dos Campos, após ser diagnosticado com um quadro de pneumonia. A Diocese de São José dos Campos divulgou um pedido de orações pela recuperação do sacerdote.

Pároco da Paróquia São Silvestre, em Jacareí, padre Lindomar foi designado pelo bispo de São José, dom José Valmor Cesar Teixeira, para a Paróquia São Francisco Xavier, no Distrito de São Francisco Xavier, na região norte de São José. A posse está marcada para 8 de fevereiro de 2026.