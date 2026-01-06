Moradores dos bairros Mariana 1 e 2, na zona leste de São José dos Campos, estão sem acesso à internet e ao telefone por conta de furto da fiação dos postes da Estrada Dom José Antônio do Couto.

Moradores relatam a OVALE que o furto ocorreu por volta das 5h desta terça-feira (6) e que essa já é a terceira vez que ficam sem os serviços pelo mesmo motivo.