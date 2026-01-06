06 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA VÍDEO

SJC: Ladrões furtam fios e deixam bairros sem telefone e internet

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Enviada por moradora
Poste com fios rompidos no bairro Mariana 2
Poste com fios rompidos no bairro Mariana 2

Moradores dos bairros Mariana 1 e 2, na zona leste de São José dos Campos, estão sem acesso à internet e ao telefone por conta de furto da fiação dos postes da Estrada Dom José Antônio do Couto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Moradores relatam a OVALE que o furto ocorreu por volta das 5h desta terça-feira (6) e que essa já é a terceira vez que ficam sem os serviços pelo mesmo motivo.

Representantes das operadoras de internet e telefonia já estão no local, fazendo a reposição em toda a extensão da fiação e a previsão de normalidade é quarta-feira (7).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários