O segmento dos supermercados tem 2.069 vagas de emprego abertas no Vale do Paraíba para contratação imediata, segundo levantamento da Apas (Associação Paulista de Supermercados). Os interessados devem procurar os estabelecimentos nas respectivas cidades para entregar o currículo.

De acordo com a Apas, o setor supermercadista paulista fechou 2025 com a abertura de novas lojas e geração de empregos, mas ainda enfrenta o desafio de preencher vagas em aberto.