O segmento dos supermercados tem 2.069 vagas de emprego abertas no Vale do Paraíba para contratação imediata, segundo levantamento da Apas (Associação Paulista de Supermercados). Os interessados devem procurar os estabelecimentos nas respectivas cidades para entregar o currículo.
De acordo com a Apas, o setor supermercadista paulista fechou 2025 com a abertura de novas lojas e geração de empregos, mas ainda enfrenta o desafio de preencher vagas em aberto.
O levantamento aponta que mais de 2.800 estabelecimentos foram inaugurados nos primeiros nove meses do ano passado, com a geração de 18.870 postos de trabalho, volume 41% superior ao registrado no mesmo período de 2024.
Apesar desse avanço, mais de 36 mil vagas permanecem abertas em todo o estado de São Paulo, sendo 2.068 delas em supermercados do Vale do Paraíba.
A análise detalhada das demandas por cargo mostra que o operador de caixa lidera o ranking das vagas disponíveis, representando 22% do total. Na sequência aparecem o repositor (17%), o açougueiro (13%) e o operador de frios e laticínios (12%). Esses dados revelam que as funções de contato direto com o cliente e de abastecimento das lojas são as maiores demandas no segmento.
De acordo com o economista-chefe da Apas, Felipe Queiroz, o elevado número de vagas abertas reflete os investimentos na expansão das lojas e a inauguração de novas unidades.
“Mesmo com a abertura líquida de mais de 18.800 mil postos de trabalho, o volume ainda não foi suficiente para atender à necessidade de mão de obra do setor”, avaliou.
Geração de emprego
Segundo o presidente da Apas, Erlon Ortega, o setor segue ampliando a oferta de empregos formais, ao mesmo tempo em que lida com dificuldades na contratação e retenção de profissionais.
“Por isso, a entidade tem atuado no apoio a iniciativas de formação, na ampliação de parcerias e no fortalecimento de programas que conectam trabalhadores às oportunidades no varejo alimentar”, afirmou.
O levantamento também indica renovação do perfil da força de trabalho, com maior participação dos jovens nas novas vagas e uma recomposição positiva entre os profissionais com mais experiência: jovens de 18 a 24 anos correspondem a 34% das novas contratações, enquanto profissionais de 50 a 64 anos responderam por 24% das admissões, sinalizando uma recomposição positiva entre diferentes faixas etárias.
Regionais
A regional da Apas no Vale do Paraíba foi responsável pela geração de 1.318 empregos no período e apresenta uma demanda em aberto composta por 2.068 vagas.
“Tivemos um crescimento de empregos no Vale do Paraíba de 65,5% no comparativo entre janeiro e setembro, acima da média estadual no período e o 6º melhor desempenho entre as 16 regionais da Apas. Seguimos firmes com o propósito de fortalecer o setor supermercadista na nossa região, que desempenha um papel estratégico na economia ao colaborar com a empregabilidade e o consumo”, destacou a diretora regional Lívia Souza de Azevedo.
Para colaborar com a empregabilidade, a Escola Apas tem sido aliada do setor na formação profissional. Somente em 2025, foram realizados cursos e treinamentos que alcançaram mais de 19 mil colaboradores.
Além disso, os Feirões de Emprego abertos ao público em geral ou para públicos específicos têm sido uma ferramenta essencial para conectar candidatos e empregadores. A Apas é signatária do Pacto pela Inclusão Produtiva e vem promovendo a plataforma de empregabilidade Trampolim, lançada em julho de 2025 pelo governo do estado de São Paulo.