O Taubaté entra em campo na tarde desta quarta-feira (7), contra o Águia de Marabá, a partir das 19h15, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada do grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Animado com a vitória por 2 a 0 sobre o Estrela de Março (BA), na estreia, o time da região pode até mesmo garantir a vaga antecipada para a segunda fase do torneio. Para isso, tem que vencer logo mais e torcer para o Botafogo também vencer o Estrela de Março.
Esse outro jogo acontece a partir das 21h30, na partida de fundo do Joaquinzão. Se isso acontecer, nem Taubaté e nem Botafogo poderiam ser alcançados e, na última rodada, brigaram pelo primeiro lugar na chave.
Com dois gols de pênalti na estreia, o Burrinho mostrou competitividade e maturidade para controlar a partida. Assim, contra o tradicional clube paraense, poderá garantir a vaga ou, mesmo que empate, deixar a classificação bem encaminhada para a rodada final.
Ingressos
Apesar dos ingressos para todos os jogos serem gratuitos, os bilhetes obrigatoriamente devem ser reservados com antecedência no site fpf.soudaliga.com.br. E todos os torcedores devem estar cadastrados.
Grupo 22
4 de janeiro 8h45 Taubaté 2x0 Estrela de Março-BA
4 de janeiro 11h Botafogo 1x0 Águia de Marabá-PA
7 de janeiro 19h15 Taubaté x Águia de Marabá-PA
7 de janeiro 21h30 Estrela de Março-BA x Botafogo
10 de janeiro 16h45 Águia de Marabá (PA) x Estrela de Março (BA)
10 de janeiro 19h Taubaté x Botafogo