Atlético Guaratinguetá e São José se enfrentam na tarde desta quarta-feira (7), a partir das 13h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela segunda rodada do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Junior.

As duas equipes da região ainda não venceram e precisam somar pontos para irem à última rodada com boas chances de avançar. Na estreia, a Coruja do Vale perdeu por 2 a 0 para o Nacional de Manaus. E uma nova derrota logo mais poderá deixar a equipe em situação ainda mais difícil.