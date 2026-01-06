Atlético Guaratinguetá e São José se enfrentam na tarde desta quarta-feira (7), a partir das 13h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela segunda rodada do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Junior.
As duas equipes da região ainda não venceram e precisam somar pontos para irem à última rodada com boas chances de avançar. Na estreia, a Coruja do Vale perdeu por 2 a 0 para o Nacional de Manaus. E uma nova derrota logo mais poderá deixar a equipe em situação ainda mais difícil.
Já a Águia do Vale segurou o 0 a 0 contra o Juventude de Caxias do Sul no domingo e ainda perdeu um gol feito no último lance. Se vencer logo mais, poderá ficar perto da classificação e decidir a vaga contra o Nacional na última rodada.
No outro jogo do dia, às 15h, o líder Nacional encara o Juventude, em confronto onde o resultado poderá contribuir para melhorar ou piorar a situação dos clubes do Vale. Na chave com quatro times em turno único, os dois primeiros se classificam para a segunda fase, no formato eliminatório e jogo único.
Ingressos
Apesar dos ingressos para todos os jogos serem gratuitos, os bilhetes obrigatoriamente devem ser reservados com antecedência no site fpf.soudaliga.com.br. E todos os torcedores devem estar cadastrados.
Imagem: Carlos Henrique/SJEC
Grupo 21 - Guaratinguetá
4 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 0x2 Nacional-AM
4 de janeiro 15h15 Juventude 0x0 São José-SP
7 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá x São José-SP
7 de janeiro 15h15 Nacional-AM x Juventude
10 de janeiro 13h São José-SP x Nacional-AM
10 de janeiro 15h15 Atlético Guaratinguetá x Juventude