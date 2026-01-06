Moradores da cidade de Caraguatatuba que buscam colocação no mercado de trabalho podem participar de processos seletivos mediados pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).
A região conta com 278 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade.
As áreas com maior número de oportunidades são serviços, comércio, gastronomia e vendas.
Há também oportunidades para quem tem formação técnica nas áreas de enfermagem, edificações e segurança do trabalho.
É possível conferir os critérios de cada vaga no site: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/vagas-no-pat/
Interessados devem comparecer pessoalmente portando documentos e currículo no endereço mais próximo de onde residem.
Moradores da região Sul devem se dirigir ao CATE (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), localizado na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão. Os currículos são recebidos das 8h às 14h.
População das regiões Norte e Centro pode procurar por atendimento no PAT na rua Taubaté, nº 520, no Sumaré.